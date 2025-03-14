В Севастополе работает инсталляция «Поезд Победы»

10 вагонов интерактивной выставки рассказывают о ключевых событиях Великой Отечественной.

Экскурсии отправляется каждые 5 минут группой не более 15 челок.

При входе посетителей встречают «волонтеры Победы», которые выдают наушники со звуковым сопровождением аудиогида.

Посетителей ждет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, 140 мультимедийных поверхностей, театральное освещение реалистичных фигур солдат и мирных жителей – их здесь более 150. Дополняют экспозицию инфографики, архивные кадры и смоделированные с реалистичной точностью интерьеры – с картами, листовками, книгами, посудой, мебелью и т.д.

Рассказ ведётся от лица советской девушки Лидии, которая работает на железной дороге, в 1941-м году ей исполняется 19 лет.

В Севастополе поезд пробудет 14 и 15 марта, а дальше отправится в Симферополь и задержится там с 16 — 18 марта.

Билетов на экспозицию уже нет. Отдельные пригласительные билеты могут появиться, если кто-то отменит своё посещение, — сообщается на сайте.

Фото Анны Корниловой