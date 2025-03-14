Бельбекский водозабор —был ли у него шанс появиться при Украине?

18 марта 2014 года Севастополь стала полноправным субъектом Российской Федерации.
За эти годы город-герой значительно преобразился: возведены крупнейшие инфраструктурные сооружения, реализованы энергетические проекты, построены десятки социальных объектов.
Годовщина Русской весны – повод подводить итоги. Масштабное развитие Севастополя стартовало в 2014 году. Вспомним громкие и знаковые объекты.
Дополнительные средства выделялись на решение острых задач. И одной из таких была проблема со снабжением Севастополя водой. Бельбекский водозабор был запущен в рекордный срок.
В 2020 году из-за засушливой погоды городу остро не хватало воды. И эта проблема не нова для региона. Были годы, когда Севастополь при Украине закупал Днепровскую воду. Но киевское правительство никогда не выделяло деньги в полном объеме. Из главной реки Украины в Севастополь воду подавали несколько раз и всегда это взывало протест местной экологической общественности. Население в эти периоды предпочитало не пить воду из-под крана.
С очередным обмелением Чернореченского водохранилища город столкнулся уже пять лет назад. Тогда и появилась идея, а затем и проект строительства дополнительного водохранилища – водозабора на реке Бельбек. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу и и работы начались.
Военные строители работали в несколько смен, и объект был завершен в рекордно короткие сроки – за 115 дней. Водозабор был запущен 18 марта 2021 года.
Водозабор на реке Бельбек – уникальное гидротехническое сооружение, позволяющее Севастополю получать до 40 тысяч кубометров воды в сутки.
Город выдохнул – водный кризис Севастополю больше не угрожает.
Бельбекский водозабор стал ответом России на водную блокаду Крыма.
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Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя