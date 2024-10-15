Чем можно кормить лебедей?

В бухте Круглой на Омеге можно заметить лебедей, которые прилетели на зимовку. В течение года бухта становится временным домом для 75 видов пернатых.

Севприроднадзор напоминает, что в естественной среде обитания лебедей лучше не подкармливать. Птицы должны добывать себе корм самостоятельно – это естественные условия выживания.

Кормить лебедей можно только растительной пищей – мелкими кусочками овощей, запаренным зерном пшеницы, разрешены также овес, ячмень, просо и комбикорм для домашней птицы

Органы пищеварения этих птиц устроены так, что они должны запивать еду водой, поэтому корм нужно бросать в воду или на край берега.

Категорически запрещено кормить лебедей хлебом и хлебобулочными изделиями, цельным сухим зерном, сладостями, печеньем и чипсами. Это вредит здоровью птиц.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина