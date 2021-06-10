За изъятие девочки в Андреевке ответят четыре человека

Проверка проводилась прокуратурой

По факту незаконного изъятия из семьи 11-летней девочки Алины в поселке Андреевка к ответственности привлечены четыре человека, сообщает пресс-служба прокуратуры севастополя.

Ведомством проводилась проверка обстоятельств изъятия несовершеннолетней девочки, 2009 года рождения, проживающей в поселке Андреевка, и помещения ее в медицинское учреждение.

Напомним, в конце апреля в Севастополе произошла скандальная история с изъятием органами опеки в Андреевке 11-летней девочки Алины. Мама девочки уехала в командировку, оставив ее с бабушкой. 30 апреля Алина осталась ночевать у маминой подруги, куда и приехала полиция забирать ребенка. Девочку спустя три дня вернули бабушке только после вмешательства губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К проверке инцидента подключились прокуратура и УМВД.

Прокуратура проверкой подтвердила, что ребенок безосновательно изъят из семьи и помещен в ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» для медицинского обследования и дальнейшего устройства в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».

При этом о поступлении девочки в медицинское учреждение по акту полиции администрация больницы сообщила в орган опеки и попечительства позже установленного 3-суточного срока.

«По данным фактам прокуратурой города внесены представления начальнику УМВД России по г. Севастополю и главному врачу ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», которые рассмотрены», – информирует ведомство.

В итоге, четыре должностных лица привлечены к ответственности, из которых два – сотрудники Нахимовского районного отдела полиции города, а также врач и юрисконсульт ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка».

Ольга Сурикова

Фото: t.me/glava92/3174