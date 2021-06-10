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На эвакуацию севастопольского мальчика в ожоговый центр Москвы выделено 2,8 млн рублей

10-06-2021
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Ребенок доставлен спецбортом

Правительство Севастополя выделило 2,8 млн рублей из резервного фонда на медицинскую эвакуацию ребенка с ожогами, который 3 июня в крайне тяжелом состоянии специализированным санитарным бортом МЧС доставлен в московский ожоговый центр.

Такое решение принято на заседании правительства. В ходе доклада глава департамента здравоохранения Виталий Денисов отметил, что ребенок  получил обширные глубокие повреждения,  было обожжено более 80% тела.

«Необходимая медицинская помощь в таких случаях может оказываться только в специализированных медицинских центрах 3-го уровня, которые в городе Севастополе и Республике Крым отсутствуют», — отметил он, передает пресс-служба правительства города. 

Транспортировать пациентов напрямую из Севастополя появилась только в апреле этого года, ранее сначала везли в Симферополь. С начала года двоих человек вертолетами отправили с аэродрома  Юхарина балка, третьего ребенка – самолетом из аэропорта Бельбек.

Как ранее сообщалось, семилетнего мальчика направили на лечение в Москву врачи городской больницы № 5. 

Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба МЧС по г. Севастополю 

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