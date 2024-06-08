Севастополь занял 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата был представлен на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, Севастополь в рейтинге поднялся с 4 на 3 место среди субъектов Южного федерального округа.

В 2024 году интегральный индекс Севастополя вырос на 7,02 балла и достиг уровня 271,07 баллов. Это стало итогом работы, которую органы власти провели с деловыми ассоциациями и предпринимателями, подчеркнул глава региона.

Улучшены значения ключевых показателей по следующим направлениям:

▫️эффективность процедур по регистрации прав собственности и кадастрового учета;

▫️подключение к сетям инженерных коммуникаций;

ввод в эксплуатацию объектов недвижимости;

▫️эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса;

▫️показатели, характеризующие административное и силовое давление на бизнес;

▫️эффективность механизмов поддержки бизнеса, качества и доступности инфраструктуры и уровня развития малого и среднего предпринимательства.

«Напомню, что Севастополь поднялся в общем рейтинге с 61 места в 2020 году до 12 места в 2023-м. В этом году мы заняли 13 место, что обусловлено достаточно напряженной обстановкой в нашем регионе: Севастополь — по сути прифронтовая зона, в отличие от большинства других регионов, где значения ключевых показателей растут так же, как и у нас», — написал в своем Telegram губернатор.

Читайте также: Итоги ПМЭФ: в Севастополь планируют привлечь до 200 миллиардов рублей

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города