Юный севастополец извинился за комментарии, написанные под влиянием западной пропаганды

Город Спецоперация в Украине
10-04-2023
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В Telegram-канале «Севастополь.СМЕРШ» появилось извинение юного севастопольца Юрия Левченко за неуместные комментарии о политике и истории, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. 

«Я приношу свои извинения за то, что в социальной сети ВКонтакте написал комментарий, который дискредитирует Вооруженные силы Российской Федерации. Эти комментарии я написал под влиянием западной пропаганды», — сказал молодой парень, принося извинения.

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Ольга Сурикова

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