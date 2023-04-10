В Севастополе в День Космонавтики откроют сквер на проспекте Гагарина

В Севастополе обновленный сквер «Покорителям космоса» на проспекте Гагарина будет открыт 12 апреля. Такое обещание прозвучало сегодня, 10 апреля, на аппаратном совещании у губернатора Михаила Развожаева.

И.о.замгубернатора Евгений Горлов доложил, что уже завтра будет убран забор и жители смогут увидеть преобразившиеся зеленое пространство.

«Завтра начинаем чистку, демонтируем ограждающие конструкции», — сказал он.

В День Космонавтики здесь пройдет торжественное мероприятие, возложение цветов, добавил губернатор.

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Ольга Сурикова