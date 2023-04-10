Развожаев поручил сегодня разобраться с незаконными земляными работами на песчаном пляже на Северной стороне

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил подключить все службы и ведомства к решению проблемы с незаконными земляными работами на песчаном пляже на Северной стороне. Данный вопрос был поднят сегодня, 10 апреля, в ходе аппаратного совещания.

Как пояснил и. о. вице-губернатора Максим Жукалов, данные земельные участки по новым ПЗЗ подлежат изъятию.

«Там осваиваются участки, предназначенные для дачного, индивидуального строительства, еще с украинского периода. Там 7 участков. В соответствии с утвержденным порядком планирования территории, они находятся в оползнеопасной территории и подлежат изъятию. И в ПЗЗ это уже учтено», — отметил он, подчеркнув, что проведение земляных работ там ведется незаконно, с нарушением градостроительного законодательства.

«Две недели происходит полное беззаконие. Люди нарушают природоохранное законодательство, градостроительное законодательство. Вроде все проинформированы, а ничего не происходит. Там уже что-то бетонировать, говорят, начали», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

В ходе аппаратного совещания было доложено, что направлены обращения в природоохранную прокуратуру, Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Отдельные проверки начнутся в связи с нарушение градостроительного законодательства.

«Давайте сегодня разберемся с этим вопросом», — заключил губернатор.

Ольга Сурикова