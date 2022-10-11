Юные регбисты представили Севастополь на «Кубке Соколова»

Ребята из севастопольского регбийного клуба «Чайка» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по регби среди детских команд 2010-2011 годов рождения «Кубок Соколова», которые прошли на базе олимпийской деревне в Сочи.

В соревнованиях приняли участие 32 команды из разных регионов России.

В севастопольской команде были как игроки, которые неоднократно принимали участие в выездных соревнованиях, так и новички, для которых они стали первыми.

«Несмотря на изменчивую погоду, которая во второй день пыталась омрачить всем праздник регби сильным ливнем, ребята с огромным азартом сражались до последнего», — рассказал тренер команды Олег Куцык.

Юная севастопольская регбисткам Надежда Карпова была отмечена как лучший игрок команды, а сама команда получила дополнительный приз «ложка» как стимул для роста и усиленной подготовки к следующему сезону.

Напомним, женская команда из севастопольского регбийного клуба «Чайка» заняла второе место на Межрегиональных соревнованиях по регби-7 «Олимпийские надежды» среди команд девочек до 16 лет.

Соревнования проходили 24-25 сентября в Анапе. Участие в них приняли 7 команд из Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.

Дарья Тимофеева

Фото: организаторы турнира