Юбилейный фестиваль ГТО в Севастополе привлек более 340 участников

На фестиваль ГТО, посвященный 80-летию Победы, собрались 47 команд и более 340 участников. Мероприятие проходило на стадионе 200-летия Севастополя. Участники в возрастной категории от 25 до 64 лет были представлены трудовыми коллективами, государственными и муниципальными служащими.

Трудовые коллективы провели разминку под руководством мастера спорта России, победителя первенства России и первенства Европы по боксу Исрафила Исламова, а госслужащие разминались вместе с мастером спорта международного класса по боксу, чемпионки мира, чемпионки Европы, победительницы игр БРИКС Елены Гапешиной. Соревновательную программу выполнили 13 команд госслужащих и 34 команды трудовых коллективов. Участники выложились полностью и показали свои лучшие результаты.

По словам руководителя Центра тестирования ГТО Михаила Козакова, в программе фестиваля был бег на 60 метров, силовые упражнения с гирей для мужчин и отжимания для женщин. Также участники были протестированы на гибкость: наклоны из положения стоя и сгибание-разгибание туловища за одну минуту. Результаты команд станут известны в течении недели.

Фото: Правительство Севастополя