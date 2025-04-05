Нумизматы в ожидании памятных монет с Жириновским

Депутатская инициатива от ЛДПР о выпуске памятных монет с Владимиром Жириновским одобрена Центробанком РФ. Автор идеи — депутат Госдумы Ярослав Нилов. В настоящее время идёт процесс юридического характера: решение принято, но количество памятных монет пока неизвестно. Подобная чеканка всегда вызывает интерес у нумизматов, так как выпускает происходит в строго ограниченных количествах.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Его считали самым эпатажным политиком страны. Фразы и интонации лидера ЛДПР также вошли в обиход разговорной речи.

Фото: ЛДПР

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