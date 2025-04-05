Определены победители Кубка Севастополя в скальном классе

Сегодня на скале «Парус» соревновались альпинисты на Кубок Севастополя в скальном классе. 6 мужских команд и 6 женских в формате «Марафон» за несколько часов должны были пройти максимальное количество маршрутов разной степени сложности.

По результатам состязаний первое место взяли Михаил Чепурков и Павел Жиляков. Второе место у Андрея Звягина и Дмитрия Лутченко. Третье место у Владислава Дектярева и Сергея Данилова.

Среди женских команд на первом месте Дарья Ускова и Полина Иванова, на втором — Анна Колиберденко и Арина Попова, на третьем — Марина Шабала и Карина Воронцова.

Организацию и безопасность соревнований обеспечивали ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

Фото: ГКУ «Спасательная служба Севастополя»