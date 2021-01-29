Собутыльник украл у севастопольца четыре пистолета и телевизор

Доверчивость обернулась убытками В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже телевизора и пневматического оружия у своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

На него заведено дело за кражу, ему грозит срок до пяти лет.

Напомним, в Севастополе мужчина сам принес в райотдел сумку с оружием и боеприпасами.

Ольга Сурикова