Собутыльник украл у севастопольца четыре пистолета и телевизор

Доверчивость обернулась убытками
В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже телевизора и пневматического оружия у своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
Как стало известно оперативникам, 63-летний мужчина пригласил к себе приятелей для совместного застолья. Когда он ненадолго отвлёкся, один из гостей похитил ключи от входных дверей его квартиры.
На следующий день, когда хозяин ушёл на работу, мужчина залез в квартиру к пенсионеру и похитил у него телевизор и четыре пневматических пистолета, общей стоимостью 50 тысяч рублей.
Часть похищенного имущества он сдал в ломбард, а вырученные деньги успел потратить.
Оперативники Ленинского района задержали подозреваемого. Оказалось,что 44-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж.
На него заведено дело за кражу, ему грозит срок до пяти лет.
Напомним, в Севастополе мужчина сам принес в райотдел сумку с оружием и боеприпасами.
Ольга Сурикова