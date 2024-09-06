Я буду здесь петь»: Ольга Панкратова отметила юбилей на сцене

5 сентября в театре танца имени Вадима Елизарова состоялся большой юбилейный концерт заслуженной артистки России Ольги Панкратовой.

На сцене вместе с Ольгой выступили оркестр Росгвардии под управлением заслуженного артиста Севастополя Валентина Таева и артисты театра танца. Зрители услышали как любимые, так и новые песни в исполнении Ольги, в том числе и композицию «Господь, дай мне сил», премьера которой была приурочена к юбилею.

История создания этой песни — особый повод для гордости и благодарности, рассказала Ольга.

– С начала СВО у меня не было желания писать песни. Но, когда случился теракт в «Крокус Сити Холле», что-то надломилось во мне, и появились первые строки. К моменту трагедии в Курской области стихи были почти готовы, но не было музыки. Я рассказала о своем замысле Илье Журавлеву и предложила ему помочь мне с этой песней. Илья откликнулся сразу, взял на себя организацию студийной записи, а Валентин Таев помог с аранжировкой.

«Ольга — человек необыкновенного таланта и неиссякаемой творческой энергии. Она успешно реализует себя в разных амплуа: певица, актриса, режиссер… Но, прежде всего, она — настоящая патриотка своего города, своей страны. И это отражается во всем её творчестве. Совсем недавно Ольга поделилась со мной своим новым творением – песней «Господь, дай мне сил». Эта песня родилась как отклик на страшные события последнего времени, как крик души, как призыв к единству и силе духа. Мы с радостью поддержали Ольгу и помогли организовать студийную запись этой песни. И вчера на концерте она впервые прозвучала «вживую»! «, — поделился впечатлениями от концерта руководитель Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Концерт получился ярким и душевным, наполненным искренностью, теплотой и любовью к Севастополю. Это лишь один из штрихов к творческому портрету Ольги Панкратовой, талантливого человека и настоящего патриота нашего города.

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Анна Левина