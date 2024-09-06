В сентябре приступят к ремонту дороги, ведущей к подстанции скорой помощи №1

После завершения строительства подстанции на улице Горпищенко трафик на дороге значительно увеличится, так как спецтехника скорой помощи работает круглосуточно.

Дорога, ведущая к подстанции, прилегает к территории станции юных техников и школе № 41.

Дорогу в срочном порядке приведут в порядок. В сентябре подрядчик приступит к ремонту, который планирует закончить к концу года.

В планах восстановить асфальт на проезжей части, установить бордюры и уличные фонари, обустроить подъезд к подстанции и пешеходную зону, нанести разметку и оборудовать пешеходный переход возле образовательных учреждений.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина