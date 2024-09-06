Севастополец заочно осужден за госизмену

В Севастополе заочно вынесен приговор местному жителю по уголовному делу о государственной измене.

В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином России, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмут участвовал в военных действиях против российских бойцов.

Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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Ольга Сурикова