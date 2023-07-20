В Севастополе возбудили уголовное дело на мошенника-застройщика

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении мошенника, который строил многоквартирные дома на не советующих виду разрешённого использованиях землях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Следствие установило, что 55-летний севастополец собрал 17,2 миллионов рублей с 20 дольщиков из разных регионов. Он арендовал земельный участок по улице 1-ой Сарандинаки, разметил рекламу в интернете и даже снял офис, наняв туда людей.

После без разрешения на строительство построил на арендованном участке два дома. Обещал дольщикам, что после строительства домов поменяет назначение земли, чего по закону сделать было невозможно. Теперь лже-застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура Гагаринского района обнаружила застройщика, который обманом собрал с людей деньги обещая построить многоквартирный дом на земле ИЖС.