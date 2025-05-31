Прогноз погоды на 31 мая

Погода
31-05-2025

Сегодня переменная облачность.

Без осадков.

Ночью, утром туман.

Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15°,

днем +21…+23°.

Температура морской воды +17°.

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