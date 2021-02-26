В Севастополе столкнулись грузовик и две легковушки

Есть пострадавшие

В Севастополе произошло тройное ДТП с участием грузового автомобиля и двух иномарок. Запись видеорегистратора с моментом ДТП опубликовал очевидец в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» соцсети Вконтакте.

Авария в четверг 25 февраля на Фиолентовском шоссе рядом с психиатрической больницей, известной в народе как «Хутор Пятницкого».

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что «водитель грузовика Hino Ranger не выбрал безопасную дистанцию и въехал в находившийся впереди автомобиль Mazda, водитель которого в это время собирался повернуть налево».

От удара Mazda вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Hyundai Getz. Водитель последнего в результате аварии с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение, пишет издание Forpost.

Фото, видео: «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП»/vk.com

Ольга Сурикова