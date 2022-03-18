Выступление Владимира Путина по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединённые общей судьбой на своей земле, – это первые строчки основного закона страны, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение.

На своей земле, объединённые общей судьбой, – так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной – с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. Поздравляем!

За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу, невооружённым взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.

Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу.

Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счёт чего, и мы обязательно реализуем все намеченные планы.

Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, – лучшее тому подтверждение.

Люди, которые проживали и проживают на Донбассе также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией – это всё и есть то, что называется «геноцид».

Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, – это является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции.

Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но всё заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа – в первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции: плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было.

Так получилось, что начало операции совпало – совершенно случайно совпало – с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, – Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!

Спасибо!

Источник: kremlin.ru