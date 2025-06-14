Выставка «Герои и подвиги» открылась в Севастополе

В соборе святого равноапостольного князя Владимира представлена экспозиция, посвящённая подвигам 11 Героев специальной военной операции и кавалеров ордена Мужества, чья жизнь связана с Севастополем.
Многие из них проходили службу в рядах прославленной 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота – подразделении, история которого наполнена героическими страницами.
Выставка рассказывает о службе старшего прапорщика Дениса Васильченко, гвардии матроса Владислава Дорохина, ефрейтора Никиты Мечтанова, ефрейтора Вячеслава Пастухова, старшего лейтенанта Александра Попова, старшего матроса Олега Шипицина, гвардии старшего мичмана Ивана Вахрушева, гвардии майора Дмитрия Вострикова, капитана 1-го ранга Андрея Палия, капитана 3-го ранга Романа Пасынкова и гвардии матроса Вадима Шарафетдинова.
Особую ценность экспозиции придают материалы и фотографии из личных семейных архивов Героев.
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