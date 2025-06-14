В Севастополе прошел футбольный турнир, приуроченный ко дню основания города-героя

Спорт
14-06-2025

В поединке встретились команды ветеранов из Севастополя и Симферополя. Город-герой представляли «Спартак» Северная сторона и команда Черноморского флота, столицу Крыма — «Ветеран».

Несмотря на солидный возраст участников, игроки продемонстрировали отменную физическую подготовку, мастерство владения мячом и дух товарищества.

По итогам напряжённой борьбы победителем признана команда Черноморского флота. «Спартак» показал великолепную игру и заслуженно занял второе место, а симферопольская команда «Ветеран» — третье.

Фото: Илья Журавлев

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