Что посетить в день города в Севастополе?

Сегодня для жителей и гостей города предусмотрена насыщенная праздничная программа.

С 11:00 до 20:30 на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» состоится праздничное мероприятие «Мы славим тебя, родной Севастополь!». В программе: ремесленные мастерские, экскурсии и квесты, театральная постановка, выступления служебных собак, дефиле ходулистов, шоу мыльных пузырей и концерт.

В 12:00 в МКЦ «Бухта казачья» состоится концерт «Севастополь — порт приписки — Россия».

С 15:00 в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» будет работать ярмарка.

В Новом Херсонесе в 18:00 начнется театрализованное шествие «Таврический вояж». А в 20:30 всех желающих ждёт концертная программа «Территория музыки».

Центральная городская библиотека имени Толстого проведет командную игру-путешествие «Родные координаты: фотолетопись». Начало в 12:30. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (https://biblioteka-im-tolstogo.timepad.ru/event/3410736/).

Проверить знание истории города-героя, и выиграть памятные сувениры можно в викторине Туристско-информационных центров Севастополя. Она пройдет в 13:00 и 15:00.

Кроме того, в 13:00 праздничный концерт пройдёт в Андреевском ДК, а в 13:30 — в клубе 3-го отделения совхоза «Золотая балка». В 16:00 концертная программа пройдет в ДК «Севастопольский», а в 17:00 гостей примет Хореографический центр «Радость».

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