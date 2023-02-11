Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен бессрочно

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев бессрочно продлил действие высокого уровня террористической опасности в городе. Об этом сообщается на правительственном портале.

Отмечается, что решение принималось на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта.

Как пояснили в пресс-службе, изменения, позволяющие региональным властям устанавливать такой режим бессрочно, внес в указ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» президент Владимир Путин. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на период не более 15 суток.

«Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», — добавили в городском правительстве.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова