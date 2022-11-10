Выплаты мобилизованным освободили от налога

Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект об отмене НДФЛ по выплатам для мобилизованных. Данный документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента. Кроме того, от налога освободили иное имущество мобилизованных и членов их семей.

В частности, от подоходного налога освобождаются суммы, полученные в результате реализации акций и облигаций российских организаций, инвестиционных паев, доходов в связи с прекращением обязательства по кредитному договору по основаниям, указанным в законе о кредитных каникулах для мобилизованных.

Ранее Минфин предложил продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы для мобилизованных. Также ведомство рекомендует продлить срок предоставления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам мобилизованным, участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей.

Ольга Сурикова