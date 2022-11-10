В школах Крыма утвердили порядок проведения курса начальной военной подготовки

В Крыму утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах республики. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов, документ опубликован на сайте регионального правительства, пишет «Крыминформ».

«Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по организации в Республике Крым обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2022/2023 учебный год», – говорится в тексте документа.

В частности, устанавливается порядок взаимодействий между республиканскими органами власти, военкоматами и воинскими частями для подготовки и проведения занятий по начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

Так, в апреле – июле будут проводиться сборы на базе воинских частей, учебные стрельбы, занятия по строевой, физической, военно-медицинской подготовке и РХБЗ. Уже в этом и следующем году будут проводиться соревнования «Зарница», «Зарничка» и «Орленок».

На постоянной основе будет вестись работа по подготовке методических материалов и созданию учебных пунктов.

Также в план включены агитационные мероприятия, спортивные соревнования и образовательные экскурсии.

Ольга Сурикова