Гагаринский район Севастополя остался без воды

В Севастополе в связи с аварийными работами на сетях горводопровода 10 ноября подача воды c 10:00 до 18:00 (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
9-12 этажная застройка бухты Камышовой;
ул. Героев Бреста;
ул. Бориса Михайлова;
пр. Героев Сталинграда;
ул. Павла Корчагина;
ул. Челнокова;
пр. Античный;
наб. Андрея Первозванного;
ул. Адмирала Фадеева;
пр. Октябрьской революции;
ул. Щитовая;
ул. Парковая;
пр. Столетовский;
ул. Камышовое Шоссе;
СТ в районе Камышового Шоссе;
ул. Готская;
пр-д Готский;
ул. Молодых Строителей;
ул. Косарева;
ул. Т. Шевченко;
ул. Маринеско;
ул. Комбрига Потапова;
ул. Бориса Михайлова;
Шос. Фиолентовское;
Шос. Крепостное;
ул. Степаняна;
ул. Летчиков;
ул. Колобова;
ул. Кесаева;
С пониженным давлением:
ул. Бухта Казачья;
ул. Лиговская;
ул. Братьев Мангинари;
ул. Военных Строителей;
ул. Эпроновская;
Все СТ в районе Бухты Казачьей;
5-ти этажная застройка бухты Камышовой.
Ольга Сурикова