Гагаринский район Севастополя остался без воды

В Севастополе в связи с аварийными работами на сетях горводопровода 10 ноября подача воды c 10:00 до 18:00 (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

9-12 этажная застройка бухты Камышовой;

ул. Героев Бреста;

ул. Бориса Михайлова;

пр. Героев Сталинграда;

ул. Павла Корчагина;

ул. Челнокова;

пр. Античный;

наб. Андрея Первозванного;

ул. Адмирала Фадеева;

пр. Октябрьской революции;

ул. Щитовая;

ул. Парковая;

пр. Столетовский;

ул. Камышовое Шоссе;

СТ в районе Камышового Шоссе;

ул. Готская;

пр-д Готский;

ул. Молодых Строителей;

ул. Косарева;

ул. Т. Шевченко;

ул. Маринеско;

ул. Комбрига Потапова;

ул. Бориса Михайлова;

Шос. Фиолентовское;

Шос. Крепостное;

ул. Степаняна;

ул. Летчиков;

ул. Колобова;

ул. Кесаева;

С пониженным давлением:

ул. Бухта Казачья;

ул. Лиговская;

ул. Братьев Мангинари;

ул. Военных Строителей;

ул. Эпроновская;

Все СТ в районе Бухты Казачьей;

5-ти этажная застройка бухты Камышовой.

Ольга Сурикова