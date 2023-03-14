Вячеслав Моше Кантор об общественной безопасности и о том, как её добиться

Проблемы безопасности, особенно связанные с угрозами экстремизма и терроризма, до сих пор главным образом решаются силовыми методами. По мнению Вячеслава Моше Кантора, международного общественного деятеля, для которого борьба с нетерпимостью давно стала одним из главных дел жизни, этого недостаточно для достижения действительно долгосрочной безопасности – нужны и другие методы.

Плод печального опыта

Силовой ответ становится первой реакцией на угрозу со стороны терроризма, такова сложившаяся практика, признаёт Вячеслав Моше Кантор. После каждого теракта незамедлительно следуют усиления мер безопасности в общественных местах, более плотные и насыщенные графики работы правоохранительных органов, досмотры, и патрули, и так далее. Особенно пристальное внимание уделяется тем объектам, местам и заведениям, которые – по истории – имеют более высокий шанс вновь стать мишенями террористов. С необходимостью и оправданностью подобных мер Вячеслав Моше Кантор не спорит и не намерен, однако он убеждён – рассчитывать на то, что одними лишь подобными мерами можно добиться настоящей победы над ненавистью, не приходится. Проблему нетерпимость усиление охраны не разрешит.

За плечами Вячеслава Моше Кантора – более десятилетия президентства в Европейском еврейском конгрессе, а потому с проблемой он знаком не понаслышке. Еврейские заведения, общинные объекты, кладбища и синагоги по всей Европе не единожды притягивал к себе преступников с самими безжалостными намерениями, уносили теракты и человеческие жизни, и эти всплески антисемитизма неизменно приводили к тому, что охранялись эти точки всё более и более тщательно и даже сурово. Однако вместе с повышением физической безопасности, меры эти достигли и негативного эффекта – усилии атмосферу напряжённости и, как ни парадоксально, опасности у самих евреев, которые вынуждены были жить в постоянно уплотняющемся кольце охраны – словно пленники в крепостях и осаждённых замках за каменными стенами.

Вячеслав Моше Кантор отмечает не только сам факт влияния подобного положения дел на психологическое состояние «подопечных», но и то, что эти усиленные меры безопасности лишь ещё больше откалывают евреев от остального общества, обосабливаются их – тем самым предоставляя лишнюю причину для и так растущей подозрительности и нетерпимости. Да и сами евреи перестают ощущать себя частью общества, в котором многие из них и родились, и выросли.

Сила закона

Меры безопасности силового характера, безусловно, остаются прерогативой официальных властей, именно в руках государства находятся рычаги силовой машины. Однако Вячеслав Моше Кантор напоминает, что в тех же руках находится и другой инструмент, не менее – а то и более – эффективный, когда речь заходит о борьбе с социальными и общественными «болезнями», к каковым относится и нетерпимость. Речь эксперт ведёт о законах и нормах, которые также определяются государством, и именно к использованию этих мер, так называемой «мягкой силы» Вячеслав Моше Кантор и призывает в деле борьбы с ненавистью.

Прежде всего, отмечает эксперт, такие понятия, как толерантность и терпимость, нуждаются в законодательном закреплении, что сделало бы их реально действующими инструментами в противостоянии ксенофобии, расизму, антисемитизму и другим формам ненависти. Конкретизации на законодательном уровне требуют и сами варианты и формы ненависти. До тех пор, пока на уровне всей Европы ещё не принято на официальном уровне единое определение того же антисемитизма, не приходится ожидать и слаженной работы правоохранителей, судебной системы и тех же государственных институтов – будут продолжать встречаться разночтения, ошибки и, увы, антисемиты будут избегать наказания, ссылаясь на собственное определение того, в чём они, конечно, не виноваты. Настаивает Вячеслав Моше Кантор и на том, что законодательные изменения наконец должны «закрыть» те юридические лазейки, которыми пропагандисты и разжигатели ненависти пользуются, оправдывая свои действия и свои идеологии «свободой самовыражения» и так далее.

Однако в случае с нетерпимостью Вячеслав Моше Кантор отмечает и влияние норм на уровне, куда более тонком, чем непосредственно законы. Речь идёт о границах допустимого в самом обществе, границах, проходящих прежде всего в головах самих граждан. И эти границы тоже определяют официальные лица, представители государства, СМИ и лидеры мнений. Когда ненависть игнорируется, на её проявления закрываются глаза, всё это транслирует людям, что ненавидеть – нормально, и таким образом нетерпимость превращается в пресловутую норму – опасную для общества и его будущего.

Фото: ok.ru