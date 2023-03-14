В России завтра пройдет забастовка пунктов выдачи Wildberries

В столичных СМИ появилась информация о том, что завтра планируется забастовка предпринимателей, владеющих пунктами выдачи франшизы Wildberries.

Сегодня более 50 владельцев ПВЗ штурмовали офис компании в Москве. Собственники недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришёл не тот товар или бракованный. Контора, по словам владельцев, с ними не общается.

Бесконечные штрафы, по словам собственников, не дают им работать. Присоединятся ли к забастовке севастопольские пункты не известно.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в забастовке примут участие более 7000 ПВЗ. Ранее в СМИ появлялась информация, что к сети Wildberries подключены 14 000 пунктов выдачи.