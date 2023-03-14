Симферопольский студент помогал обманывать севастопольских пенсионеров

Севастопольские полицейские выяснили, что пособником телефонных мошенников является 18-летний студент из Симферополя.

Молодой человек откликнулся на объявление в одной из социальных сетей о не пыльной работенке – надо было забирать деньги у обманутых пенсионеров, которым телефонные мошенники рассказывали о родственниках, попавших в тяжелую аварию. За курьерские услуги студент получал 10% от преступной прибыли. Таким образом злоумышленники обманули несколько пенсионеров в Севастополе и Симферополе в возрасте от 77 до 87 лет на 1,5 млн. рублей.

Теперь студент арестован и обвиняется в мошенничестве, грозит ему до 6 лет.

Напомним, полиция Севастополя задержала члена группы мошенников, обманувших восемь пенсионеров на 2,4 млн рублей.

Дмитрий Островский