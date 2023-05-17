Весть о гибели павлина в Севастополе оказалась фейком

Накануне в соцсетях появилась новость о том, будто в отеле «Песочной бухте» умер павлин из-за того, что его перекормили хлебом.

«Спешим уверить, что это не соответствует действительности! Птицы живы, здоровы и ухожены, по-прежнему украшают собой дендрарий в полном составе!» — сообщили в отеле.

Также отмечается, что павлины свободно гуляют по территории гостиницы и за заборы не перелетают, хотя имеют такую возможность. Среди экзотических птиц здесь есть и настоящие долгожители возрастом более 10-15 лет. Они активно размножаются и пополняют местный павлинарий.

Покормить птиц в отеле можно исключительно специальной зерновой смесью, которую можно получить на стойке рецепции.

Ольга Сурикова

Фото: Отель «Песочная бухта»/vk.com