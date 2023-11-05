Въезд в Крым предложили сделать платным

С таким предложением выступил научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта Александр Морозов.

По мнению эксперта, так можно регулировать количество автомобилей туристов, которые въезжает на территорию полуострова.

«Мы никогда не сможем построить такое количество дорог, чтобы все желающие из России взяли и приехали в Крым, припарковались и спокойно отдыхали без всяких пробок. Единственный способ этот спрос уравновесить – это ввод каких-то платных ограничений», – убежден эксперт.

Таким образом он предлагает решать проблему не только транспортных заторов, но и увеличения количества вредных выбросов в атмосферу.

«На одного пассажира в автобусе выбросов в четыре раза меньше, чем на одного пассажира личного транспорта. Если же мы берем троллейбус и трамвай, то это вообще в десятки раз меньше влияния на экологию», – добавил Морозов.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com