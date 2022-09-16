В Севастополе коронавирус унес еще одну жизнь

В Севастополе по состоянию на утро 16 сентября зарегистрированы 174 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в возрасте 55 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 9 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 117 пациентов, из них 105 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 92 668 человек, выздоровели 88 386.