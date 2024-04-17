В Крыму ограничено движение в районе Джанкоя

В Крыму временно ограниченно движение автомобилей на участке дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с. Победное Джанкойского района.

Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.

Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена, сообщил Минтранс Республики.