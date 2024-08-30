В Севастополе простились с командиром разведроты, погибшим на Курском направлении

Спецоперация на Украине
30-08-2024
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В Севастополе простились с гвардии младшим сержантом, командиром отделения разведроты Вячеславом Викторовичем Паранюком.

Вячеслав Паранюк родился и вырос в Приднестровье, в городе Рыбница. После школы в 2002 году окончил строительный лицей. С 2004 по 2019 год жил и работал в Москве. Однако его всегда привлекала военная служба.

В 2019 году он переехал в Севастополь — специально чтобы заключить контракт на прохождение военной службы в прославленной 810-й бригаде морской пехоты. С 2019 года проходил службу в подразделениях разведки морской пехоты Черноморского флота. Служил добросовестно, старательно и инициативно выполняя все поставленные ему задачи. С первых дней СВО находился на самых горячих участках боев.

Вячеслав Викторович воевал бесстрашно и умело, грамотно командовал своим отделением. Командование говорит, что он был прекрасным товарищем и пользовался заслуженным авторитетом и уважением у сослуживцев. Был любящим мужем и отцом, защищая свою семью и Родину, как подобает настоящему воину, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вячеслав  Паранюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.

 

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