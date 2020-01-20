Всероссийская перепись населения. Немного истории

В октябре 2020 года будет проходить «Всероссийская перепись населения — 2020».

Первая всероссийская перепись населения состоялась в 1897 году. Событие широко освещалось в СМИ, а

объявления о предстоящей переписи висели возле церквей, в волостных правлениях и в местах народных гуляний.

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая перепись населения состоялась только спустя 29 лет — в январе 1926 года. Переписчики повсеместно отмечали доброжелательное отношение и помощь со стороны населения.

Например, в Грузии жители сами разгребали снег и прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому. Но встречались единичные случаи отказа отвечать на вопросы переписчиков по религиозным убеждениям. Так, жители Мезенского уезда Архангелогородской губернии падали в ноги переписчику со словами «раб божий» и на вопросы не отвечали. А в Туруханском крае в одном из стойбищ оленеводов перепись началась только после разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной переписи населения была привлечена авиация. Эскадрилья имени Максима Горького перевозила переписчиков в труднодоступные районы и распространяла листовки.

После окончания Великой Отечественной войны, Всесоюзная перепись населения Советского Союза проводилась четыре раза: в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. При этом статистика по национальному составу Крыма приводилась лишь в 1989 г.

30 июня 1945 г. вместо Крымской АССР была создана Крымская область в составе РСФСР, а в 1954 г. по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева она была передана в состав Украинской ССР.

К переписи 1959 года были выпущены плакаты с инструкцией по заполнению переписного листа. Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвященные переписи, не только на русском, но и на других языках народов СССР.

Эпоха использования электронной техники в ходе переписей началась пятьдесят лет назад. Во время переписи населения 1970 года рукописная информация с переписных листов переносилась на специальные бланки, которые вводились в оптические читающие устройства. Итоги переписи обрабатывались на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) «Минск-32». Следующая перепись началась 17 января 1979 года и продлилась восемь дней, в ней принимало участие 600 тысяч переписчиков. В ходе переписи использовались принципиально новые переписные листы, которые одновременно являлись носителем информации для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических читающих автоматов. Технические новшества помогли быстрее получить итоги переписи и сократить финансовые затраты. В опросные листы последней советской переписи 1989 года были включены семь новых вопросов, посвященных жилищным условиям. Символика переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спичечные коробки, календари и т.д. В 1991 г. была восстановлена Крымская АССР, с 1998 г. — Автономная Республика Крым (АРК) в составе Украины. В 2001 г. на Украине была проведена единственная Всеукраинская перепись населения. Численность постоянного населения Севастополя и его районов уменьшилась на 3,98% по сравнению с 1989 г. до 377 тыс. 200 человек (в том числе 172 тыс. 100 мужчин и 205 тыс. 100 женщин), из них 355 тыс. 600 человек — городских жителей и 21 тыс 500 — сельских. На территории Севастополя проживали представители более 97 национальностей, подавляющее большинство составляли русские (270 тыс. человек), украинцы (84 тыс. 400 человек), белорусы (5 тыс. 800), татары (2 тыс. 500). 18 марта 2014 г. Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, 21 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Крымского федерального округа. С 14 по 25 октября 2014 г. в Крымском федеральном округе прошла перепись населения. По ее предварительным итогам, численность населения в Севастополе — 395 тыс. человек (77-е место), что на 4,72% больше, чем в 2001 г.

По материалам пресс-службы Крымстат

Фото: rus-vopros.livejournal.com