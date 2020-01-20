В Севастополе состоялся турнир по шахматам среди росгвардейцев

Сотрудники Росгвардии провели первенство по шахматам на призы Главного управления по Крыму и Севастополю. 22 сотрудника спецподразделений ОМОН, СОБР и других подведомственных структур соревновались в формате блиц.

В турнире участвовали сотрудники Росгвардии Симферополя, Керчи, Севастополя и других городов Республики. Турнир проходил как в личном, так и в командном зачете. Играли силовики по швейцарское системе. Всего семь туров.

Победили в турнире бойцы спецподразделения ОМОН «Беркут» города Керчи. Второе место заняла команда Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. «Бронза» досталась команде ОМОН «Беркут». В торжественной обстановке победителям были вручены кубки медали и дипломы.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя

Фото: Денис Михайленко