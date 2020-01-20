В Севастополе уволили главу «Севтеплоэнерго»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уволил руководителя государственного унитарного предприятия «Севтеплоэнерго» , — передает Новый Севастополь.

Причиной глава города назвал большое количество жалоб граждан на отсутствие тепла в квартирах и полностью в многоквартирных домах.

Михаил Развожаев отметил, что если в дальнейшем на его имя будут поступать такие сообщения, от сделает вывод: на уровне управляющих компаний работа не ведётся.

ГУП «Севтеплоэнерго» руководил с февраля 2017 года Рамиль Галимуллин.

По данным ТАСС руководителя «Севтеплоэнерго» задержали после проверки, проведенной контрольным управлением городского правительства.

Предприятие отапливает более 3 тысяч жилых домов города.

По материалам Новый Севастополь

Фото: СТВ Севастополь