В Севастополе продолжают очищать береговую линию от мазута

В городе работает группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС, волонтеры и активисты.

Была очищена береговая часть в районе СТ «Берег» на Северной стороне, а также в районе дикой Омеги и набережной Андрея Первозванного.

За все время работ вывезено 609,864 тонны грунта.

Сегодня спасатели и волонтеры продолжают работать в районе СТ «Берег» и на пляжах в Балаклаве.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 13 птиц.

Стать волонтером можно позвонив по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — следует звонить 112.