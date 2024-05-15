Все неразорвавшиеся суббоеприпасы, оказавшиеся на улицах в результате ночного обстрела ВСУ, собраны и уничтожаются

Гражданские дома в результате сегодняшнего ночного обстрела не пострадали. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

Граждане внимательно отнеслись к сообщению в соцсетях о том, что в случае нахождения суббоеприпаса нужно звонить.

Всю ночь работали и спасательная служба, и пиротехники. По состоянию на данный момент уже все суббоеприпасы собраны и уничтожаются.

Никаких обращений по поводу повреждения жилья, автомобилей или другого имущества зафиксировано не было.

Напомним, ранее стало известно, что после сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

Уточнялось, что суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м.

Дарья Тимофеева