ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за мародёрство во время паводков

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили установить уголовную ответственность за мародёрство в период природных катаклизмов, паводков и иных чрезвычайных обстоятельствах техногенного характера. На текущий момент самостоятельной ответственности за мародёрство при чрезвычайных ситуациях законодательством не предусмотрено.

Уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет наступает лишь в случаях мародёрства в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий.

«Наказание за мародёрство во время чрезвычайных ситуаций должно быть максимально жёстким. Это немыслимо вспомнить, как жители Оренбуржья под угрозой стихии боялись оставить дома, потому что опасались быть обворованными. При чем не вражескими лазутчиками, а своими же согражданами. Таких нужно сажать, чтобы оградить общество от их влияния на долго. Распространив положения статьи о мародёрстве на период ЧС, мы не только убережём имущество населения, но и кого-то остановим от совершения преступления», – прокомментировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В этой связи депутаты ЛДПР разработали поправку в статью 356 часть 1 Уголовного кодекса РФ, согласно которой ответственность за мародёрство последует в том числе и в период чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. Паводки в Оренбургской, Курганской, Самарской области, а также в ряде других регионов нашей страны показали, что случаи мародёрства возникают и фиксируются правоохранительными органами даже в условиях регулярного патрулирования на катерах. Люди бояться оставлять своё имущество и подвергают риску свои жизни. В ЛДПР убеждены, что введение уголовной ответственности в подобных ситуациях позволит снизить риски совершения соответствующих преступлений в период чрезвычайных ситуаций, а также приведёт к более эффективному обеспечению правопорядка на подтопленных территориях.

«В свете недавних событий, связанных с мародерством, хочу подчеркнуть важность ответственности за подобные действия. Мародерство и вандализм несовместимы с нормальным функционированием общества и порочат нашу общую безопасность и благополучие. Мы должны вместе работать над сохранением порядка и уважения к закону в нашем обществе, чтобы обеспечить мир и безопасность для всех граждан», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Поскольку изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ законопроект перед внесением в Госдуму направляется на заключение Правительства РФ и Верховного суда РФ.