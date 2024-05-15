В Севастополе после ночной атаки рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м, рассказали в правительстве Севастополя.

Также рекомендовано показать эти фотографии детям, объяснить, что ни в коем случае их нельзя поднимать!

Об опасных находках необходимо сразу сообщать по номеру 112