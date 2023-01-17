Возле здания полиции Севастополя был сбит мужчина

Сегодня, 17 января, в 07:45 в районе дома 26 на пл. Восставших произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.

Как отметили в городском УМВД, водитель автомобиля Тойота сбил пешехода, данные которого устанавливаются. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести. Признаков опьянения у водителя не установлено.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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Ольга Сурикова