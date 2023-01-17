В новом парке Инкермана подрядчик залил бетоном зеленую зону

В новом парке в Инкермане неизвестные вылили цемент прямо на зеленые зоны. Местные жители рассказали об этом в соцсетях и попросили городские власти разобраться с данной проблемой.

Данный пост прокомментировал Инкерманский муниципалитет и пообещал, что до конца недели последствия данных действий подрядчика будут устранены.

«Местная администрация провела проверку по данному факту и выявила источник возникновения данных загрязнений. До конца этой недели подрядчик министерства обороны обязался устранить данный инцидент», — говорится в ответе Инкерманского МА.

Также люди пожаловались, что в сентябре в этом парке сняли плитку при проведении неких коммунальных работ, работы закончились в октябре, а плитку до сих пор не вернули обратно.

Ольга Сурикова