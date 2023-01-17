Что будет в Севастополе на Крещение Господня

Крещение Господня в Севастополе начнут отмечать 18 января.

В православных храмах состоятся службы и молебны на освящение воды. Со списком храмов можно ознакомиться по ссылке. Также в городе пройдут традиционные крещенские купания. Их организуют в специально отведенных для этого местах:

— на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» – с 7:00 до 20:00 19 января;

— в районе причала № 286 в бухте Казачьей – с 20:00 18 января и с 9:00 19 января;

— в районе причала «Радиогорка» – с 9:00 19 января;

— на территории пляжа «Омега» – с 9:00 19 января;

— на территории пляжа «Городской» в Балаклаве – с 9:00 19 января;

— на территории пляжа «Хрустальный» – с 18:00 18 января до 18:00 19 января;

— на набережной гарнизонного пляжа в Каче – с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

С 18:00 18 января до 18:00 19 января поисково-спасательные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя перейдут на усиленный режим работы в зонах ответственности. Кроме того, в местах купания людей будут дежурить медицинские работники.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 6:00 до 19:00 19 января будет ограничено движение транспорта по улице Древней от перекрестка с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника.

Также временное ограничение движения вводится на улице Михайловской от дома № 62А и на улице Громова до пересечения этих улиц с 11:00 до окончания мероприятий 19 января. Ограничения не коснутся общественного транспорта и транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений.

Маршрут № 22 с 21:00 до 23:00 18 января будет работать в усиленном режиме.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя