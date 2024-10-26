Возле Юмашевского рынка построят парковку 

На последнем заседании правительства была отмечена сложная дорожная ситуация возле Юмашевского рынка и детской поликлиники и принято решение организовать здесь парковку.

Предполагается образование 50 земельных участков, которые будут отнесены к улично-дорожной сети, в том числе для организации парковки возле рынка.

Проектом не предусматривается изъятие земельных участков. Зато четко разграничит территории, за которые отвечают управляющие компании, от тех, что закреплены за горхозом.

«В целях разграничения обслуживания управляющими компаниями территории, плюс улично-дорожная сеть, которая будет обслуживать департамент городского хозяйства, ну и плюс для рынка, предлагаем все-таки парковку, потому что там достаточно сложная ситуация на Юмашевском рынке, так как там учреждение здравоохранения и рынок. Поэтому предлагаем все-таки парковку разместить», – рассказал и.о. замгубернатора Севастополя Максим Жукалов.

Напомним, в 2023 году рядом с парком Победы появилась большая парковка на 600 автомобилей. И дорога возле набережной теперь стала пешеходной зоной.

Ольга Сурикова

Фото: Законодательное собрание Севастополя

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