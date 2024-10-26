В Севастополе на Октябрьской площади заработали светофоры

Развязка на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе готова на 100%. Об этом сообщает дептранс.

Со стороны улицы Вакуленчука установлены излучатели с сигналами в виде стрелок.

⚠️Размещенные справа от дороги и над правой половиной проезжей части светофоры регулируют очередность движения прямо, в то время как установленные с левой стороны светофоры показывают сигналы и время до их переключения для поворота налево.

Режим работы светофорной сигнализации будет корректироваться.

В департаменте отметили, что за первые 7 часов работы светофоров пешеходным переходом воспользовались 50 раз.

Также на этом участке дороги добавили место разворота и переходно-скоростную полосу.

Напомним, капитальный ремонт перекрестка на улицах Вакуленчука, ПОРе и Фиолентовском шоссе был начат 1 июня. С этого периода здесь действовало ограничение движения.

Ольга Сурикова

Фото: Транспорт Севастополя

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