В Севастополе на Октябрьской площади заработали светофоры

Развязка на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе готова на 100%. Об этом сообщает дептранс.
Со стороны улицы Вакуленчука установлены излучатели с сигналами в виде стрелок.
⚠️Размещенные справа от дороги и над правой половиной проезжей части светофоры регулируют очередность движения прямо, в то время как установленные с левой стороны светофоры показывают сигналы и время до их переключения для поворота налево.
Режим работы светофорной сигнализации будет корректироваться.
В департаменте отметили, что за первые 7 часов работы светофоров пешеходным переходом воспользовались 50 раз.
Также на этом участке дороги добавили место разворота и переходно-скоростную полосу.
Напомним, капитальный ремонт перекрестка на улицах Вакуленчука, ПОРе и Фиолентовском шоссе был начат 1 июня. С этого периода здесь действовало ограничение движения.
Ольга Сурикова
Фото: Транспорт Севастополя
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города