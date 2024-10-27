Несколько районов Севастополя ожидает отключение света

В понедельник, 28 октября, в нескольких районах города ожидается отключение света, об этом сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

С 09:00 до 12:00:

ул. Героев Сталинграда, 41-А.

С 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа:

СНТ «Сатурн-2», 28-А,521;

СНТ «Гранат», 218,229;

СНТ«Таврия»,24-А,10,20,24,34,100,104,130,1,41-43(нечет),113,119,149,157,165, 195.

СНТ «Гераклея-2», 37.

с. Гончарное

пер. Тепличный, 2-А,2-12(чет),1-А;

ул. Мягкого, 2-А;

ул. Кичигина, 16-22(чет);

ул. Механическая, 14-А,12-14(чет),17;

ул. Росистая, 12.

с. Морозовка

ул. Ключевая, 2-18(чет),3-17(нечет);

пер. Ключевой, 6,5-9(нечет).

с. Резервное

ул. Арсланова, 2-А,2-4(чет),1-13(нечет);

ул. Космонавтов, 1;

ул. Вишнякова, 15-33(нечет),781,811.

ул. Орта-Мале, 52,45;

ул. Камышловская, 28-30(чет).

с. Пироговка

пер. Горина, 7-15;

ул. Пальметная, 2-36,11-В,1-Б,1-15,39;

ул. Угловая, 6,3-А,3-5(нечет);

ул. Рабочая, 1-11(нечет);

ул. Льва Толстого, 2-24(чет),1-15(нечет);

ул. Озерная, 2-12(чет);

пер. Сельский, 2,1-3(нечет);

ул. Тенистая, 2-А,2,6;

ул. Урожайная, 22-А;

пер. Озерный, 4-12(чет).

с. Фруктовое

ул. Пушкина, 6-А,20-А,8-20(чет),7-19(нечет);

ул. Садовая, 1-17(нечет),2-14(чет),29-Б,29-А,19-43(нечет);

ЗАО «Софьи Перовской», уч.648,уч.432,332,340,542,770,уч.423,327,331-333,339,427,473.

28-30 октября также ожидается отключение света в промежуток с 08:30 до 17:30 по следующим адресам:

ул. 1-я линия Бомбор, 5-А,7-11(нечет);

ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет),32-40(чет),53-97(нечет;

ул. Пластунская, 66/1,48-80(чет),96,35-65(нечет),100-А,98,104;

ул. Стрелковая, 2-22(чет),1-23(нечет).

В связи с проведением плановых работы в период с 08:00 до 17:00 28 октября возможны отключения света, по следующим адресам:

пос. Андреевка

ул. Приусадебная, 6-8(чет),12,18-28(чет),34-36(чет),40,46-48(чет), 52,60-64(чет),70-74(чет), 78-82(чет),86,90,94-98(чет),102-106(чет),кад.760, 5,15-19(нечет), 23,37-41(нечет),51-53 (нечет),57-59(нечет),65,69,73,77,81-85(нечет),89,97,101-107 (нечет);

ул. Объездная, 6-12(чет),18-24(чет),28,36,40,44,48-50(чет),56, 5-а,3-5(нечет),11-17(нечет), 21-29(нечет), 35-39(нечет),45,49,57-59(нечет), к.1007.

ул. Монастырское шоссе, 9-а,11, ул. Балаклавское шоссе (ИП «Семенова»).

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