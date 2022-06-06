Возле устья реки Черной возможно незаконно перерабатывают строительный мусор

Возле устья главной водной артерии Севастополя – реки Черной, предприниматели организовали сомнительную переработку строительных отходов, сообщает телеканал «НТС».

Горы строительного мусора бросаются в глаза при подъеме на президентскую дорогу и трассу «Таврида» из Инкерманской долины по левой стороне.

На этом участке работает компания «СМК». В телефонном разговоре с журналистами НТС Александр Коршунов, директор компании «СМК», подтвердил, что на территории перерабатывают строительный мусор.

Однако мужчина отметил, что его фирма предоставляет только собственное промышленное оборудование, а все работы ведёт симферопольская компания «Чистый город». Не путать с одноименным севастопольским мусорным оператором.

Как сообщают журналисты телеканала, указанная на сайте предприятия лицензия №(91)-6028-ТБ, при проверке на сайте Росприроднадзора выдаёт сообщение «Недействующая», чуть ниже указан владелец – компания «Чистый город» и место осуществления лицензии, очень далёкое от улицы Чернореченской – город Симферополь, Узловая, 20.

В телефонном разговоре с журналистами НТС директор компании «Чистый город» Тимур Давлетшаев подтвердил, что на территории Севастополя при помощи фирмы «СМК» ведётся переработка строительного мусора, который затем вывозится как вторичное сырьё в виде инертных материалов. Оба собеседника заявили, деятельность ведётся законно.

«Как мне кажется, здесь Департамент городского хозяйства в курсе – кто, как и что делает. Не знаю, кто давал команду, по каким усмотрениям, но разрешения на переработку строительного мусора у этой организации нет», — опровергает заявления предпринимателей севастопольский общественник Валерий Стрюков.

В подтверждение нелегальности полигона Стрюков предоставил в распоряжение редакции НТС выписку об объекте недвижимости по адресу: улица Чернореченская, 115.

В документе указано, что данный участок имеет категорию «Земли населённых пунктов» и вид разрешённого использования «Склады». В реальности же из-за огромного количества грунта уже пострадали деревья и забор, огораживающий территорию. Кроме того, в считанных метрах от полигона с переработкой строительного мусора находится русло реки Чёрная.

Напомним, депутаты заксобрания Севастополя инициировали проведение депутатского расследования в связи с экологической катастрофой, начавшейся в городе из-за незаконного сброса и складирования строительного мусора.

Дмитрий Островский